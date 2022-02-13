Жители пострадавших от оползня домов в Сочи рассказали о случившемся ЧП

Несколько домов в Сочи пострадало в результате оползня, который сошел с гор на этой неделе из-за проливных дождей. Местные жители рассказали о произошедшем и поделились опасениями.

Квартира Галины Ивлевой оказалась завалена грязью и камнями, а большое дерево пробило дыру в стене. По словам женщины, впервые оползень здесь сошел в 2017 году, когда выше по склону горы началось строительство многоэтажного здания.

«К нам сюда прилетел и диван, и какие-то части крыши, рамы, какие-то летние домики, люди там жили. Это был первый сигнал. Мы все почистили и продолжили жить. Но потом начались обильные осадки, везде пошли трещины, разломы. Из-за того, что там было это строительство, нарушилась структура горы», — рассказала женщина.

Житель другого дома Эрик Крятя забил окна своей квартиры листом фанеры, чтобы защититься от возможного попадания в стекло камней и деревьев. Мужчина опасается, что очередной сход горных пород может привести к трагическим последствиям.

«Мы детям не разрешаем ходить, потому что ночью падают камни, булыжники. Дети просыпаются от шума, боятся спать», — поделился Эрик.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения. Они распилили деревья и купировали сход оползня.

«Как только почва высохнет, с данной территории будут вывезены грунт и порубочные остатки. Жильцам был предложен временный пункт размещения, но на данный момент все они отказались от него», — отметил заместитель главы администрации Сочи Харалампи Холиди.

Галина Ивлева подтвердила свой отказ переехать. По словам женщины, местным жителям предложили переселиться из своих квартир на три года в санаторий «Весна».