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Консульская служба Венгрии призвала граждан воздержаться от поездок на Украину

Политика
Консульская служба Венгрии призвала граждан воздержаться от поездок на Украину
pixabay.com

Москва, 13 февраля. Гражданам Венгрии стоит задуматься о необходимости поездок на Украину. Об этом заявили в консульской службе.

В структуре призвали граждан воздержаться от поездок в страну. В случае противоположного решения людям стоит пройти регистрацию для получения консульской защиты в случае обострения ситуации в Донбассе. Путешественникам также рекомендуется следить за сообщениями прессы.

«Советы путешествующим на Украину: ввиду напряженности, которая сложилась между Украиной и Россией в последние дни, просим граждан оценить необходимость поездок и, по возможности, отложить их. Еще раз обращаем внимание граждан, что если они все же решат поехать или остаться в этом регионе, то просим зарегистрироваться для получения консульской защиты», — пояснили в консульской службе Венгрии.

С аналогичным призывом к согражданам обратились специалисты Госдепа США. Во внешнеполитическом ведомстве посоветовали американцам уехать с Украины немедленно.

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украина венгрия госдеп
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