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Певица Варвара выдала замуж 20-летнюю дочь от бизнесмена Сусова

Шоу-бизнес
Певица Варвара выдала замуж 20-летнюю дочь от бизнесмена Сусова
Prt Scr youtube.com  /  Варвара

Москва, 13 февраля. Известная этно-поп-исполнительница Алена Сусова, которую поклонники знают по псевдониму Варвара, сообщила о замужестве дочери. Она призналась, что для нее свадьба ребенка стала очень волнительным событием.

Варвара откровенно рассказала о своем зяте. Как оказалось, 20-летняя наследница певицы сказала «да» однокласснику, который ухаживал за ней в течение шести лет. По словам заслуженной артистки, она не верит в крепость ранних браков, однако ситуация с ее дочерью говорит об обратном, ведь молодожены хорошо знают друг друга уже много лет.

Дочь Варвары и ее избранник расписались в одном из столичных ЗАГСов. Празднество по случаю бракосочетания не было пышным — на нем присутствовали только самые близкие для новоиспеченной семьи люди. О собственных ощущениях и переживаниях певица поделилась в интервью изданию «7Дней».

«Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки — это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя — взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!» — эмоционально призналась артистка.

Ранее появились слухи о планах дочери покойного политика Бориса Немцова Дины выйти замуж во второй раз. Девушка уже состояла в браке, однако он продлился всего несколько месяцев.

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