Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Нет» от Джордана Пила

Лос-Анджелес, 13 февраля. Первый трейлер хоррора «Нет» появился в Сети. Режиссером грядущего фильма ужасов выступил Джордан Пил, прославившийся благодаря картинам «Мы» и «Прочь».

Трейлер хоррора «Нет» опубликовала студия Universal Pictures на своем YouTube-канале. Детали сюжета новой работы Пила пока не раскрываются. Известно, что лента станет остросоциальным триллером, как и предыдущие картины режиссера.

Если судить по трейлеру, действие хоррора будет разворачиваться в небольшом уединенном городке. Жители населенного пункта столкнутся с неким смертельно опасным явлением. Премьера фильма ужасов «Нет» намечена на 22 июля этого года.

Ранее стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового фильма ужасов «Техасская резня бензопилой». События ленты происходят через 50 лет после сюжета первой кинокартины.