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Сборная Финляндии по хоккею одержала волевую победу над Швецией в матче ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная Финляндии по хоккею одержала волевую победу над Швецией в матче ОИ-2022
Global Look Press  /  Mathias Bergeld

Пекин, 13 февраля. Мужская сборная Финляндии по хоккею нанесла поражение Швеции в матче группового этапа олимпийского турнира.

Гол Харри Песонена в овертайме принес сборной Финляндии победу в игре группового этапа зимних Олимпийских игр 2022 года. Матч на пекинской арене «Национальный» завершился со счетом 4:3 в пользу номинальных хозяев. По ходу игры сборная Финляндии уступала сопернику с разницей в три шайбы.

Подопечные Юхо Олкинуора завершили выступление на групповом этапе ОИ-2022 на первом месте. В трех матчах сборная Финляндии набрала восемь очков и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Шведская национальная команда с семью баллами расположилась на второй позиции. Соперники четвертьфиналистов ОИ-2022 по следующим матчам определятся позже.

Ранее стало известно, Иван Федотов займет место в воротах сборной России по хоккею в первой игре плей-офф олимпийского турнира. Матч состоится 16 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная Финляндии по хоккею одержала волевую победу над Швецией в матче ОИ-2022
финляндия хоккей швеция олимпиада ои-2022
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