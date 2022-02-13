Поклонники назвали очевидным сходство сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым

Москва, 13 февраля. Наследнику певицы Наташи Королевой Архипу Глушко 19 февраля исполнится 20 лет. С каждым годом сын исполнительницы все больше становится похожим на ее первого супруга, композитора Игоря Николаева, считают поклонники.

Королева состояла в браке с Николаевым с 1992 по 2001 годы. Это были не только романтические, но и творческие отношения. Благодаря сотрудничеству с композитором родилось немало хитов — «Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка». Королева часто гастролировала по России, была в заграничных турах в Израиле и Германии. В браке с Николаевым артистка так и не родила детей.

Позднее Королева познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, выступавшим под псевдонимом Тарзан. Культурист покорил исполнительницу своей яркой внешностью. Королева и Глушко узаконили свои отношения спустя десять месяцев после рождения сына.

instagram.com / @koroleva__star

Однако внимательные поклонники считают, что Архип не похож на отца. А вот сходство юноши с Игорем Николаевым они назвали очевидным. В соцсетях пользователи предлагают Глушко «выпить валидол», потому что наследник якобы не от него.

Некоторые объясняют сходство телегонией — опровергнутой ранее теорией о том, что женщина сохраняет в себе наследственные признаки своего первого сексуального партнера. Мать может передать эти признаки своему ребенку.

После расставания с Королевой Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. Молодая жена родила артисту дочь, которую назвали Вероникой.