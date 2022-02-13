Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 16:18
16:16
Происшествия
Полиция подтвердила, что мужчина убил супругу перед стрельбой из окна дома в Среднеуральске
16:14
Спорт
«Им было тяжелее, чем остальным»: тренер Бородавко о новой победе сборной России на ОИ-2022
16:14
Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
16:13
Политика
Премьер Израиля Беннет посоветовал соотечественникам покинуть Украину
16:08
Происшествия
Жители пострадавших от оползня домов в Сочи рассказали о случившемся ЧП
16:07
Олимпийские игры 2022
Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения
16:05
Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
16:04
Происшествия
Омские полицейские ищут мужчину в красной кепке после тяжкого преступления
16:04
Политика
Партия Зеленского связала заявления о «вторжении» России со спецоперацией США
16:03
Политика
Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
Все новости

Поклонники назвали очевидным сходство сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым

Шоу-бизнес
Поклонники назвали очевидным сходство сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым
Global Look Press/instagram.com  /  Evguenii Matveev/@grek_grex

Москва, 13 февраля. Наследнику певицы Наташи Королевой Архипу Глушко 19 февраля исполнится 20 лет. С каждым годом сын исполнительницы все больше становится похожим на ее первого супруга, композитора Игоря Николаева, считают поклонники.

Королева состояла в браке с Николаевым с 1992 по 2001 годы. Это были не только романтические, но и творческие отношения. Благодаря сотрудничеству с композитором родилось немало хитов — «Желтые тюльпаны», «Дельфин и русалка». Королева часто гастролировала по России, была в заграничных турах в Израиле и Германии. В браке с Николаевым артистка так и не родила детей.

Позднее Королева познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, выступавшим под псевдонимом Тарзан. Культурист покорил исполнительницу своей яркой внешностью. Королева и Глушко узаконили свои отношения спустя десять месяцев после рождения сына.

Поклонники назвали очевидным сходство сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым
instagram.com / @koroleva__star

Однако внимательные поклонники считают, что Архип не похож на отца. А вот сходство юноши с Игорем Николаевым они назвали очевидным. В соцсетях пользователи предлагают Глушко «выпить валидол», потому что наследник якобы не от него.

Некоторые объясняют сходство телегонией — опровергнутой ранее теорией о том, что женщина сохраняет в себе наследственные признаки своего первого сексуального партнера. Мать может передать эти признаки своему ребенку.

После расставания с Королевой Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. Молодая жена родила артисту дочь, которую назвали Вероникой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники назвали очевидным сходство сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым
королева николаев глушко
Комментировать