Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 16:18
16:14
Спорт
«Им было тяжелее, чем остальным»: тренер Бородавко о новой победе сборной России на ОИ-2022
16:14
Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Устюгов завершил выступление на ОИ-2022 в Пекине
16:13
Политика
Премьер Израиля Беннет посоветовал соотечественникам покинуть Украину
16:08
Происшествия
Жители пострадавших от оползня домов в Сочи рассказали о случившемся ЧП
16:07
Олимпийские игры 2022
Валиева выступит по видеосвязи на слушаниях CAS об отмене временного отстранения
16:05
Происшествия
Полиция арестовала 80 участников акции «Колонна свободы» в Париже
16:04
Происшествия
Омские полицейские ищут мужчину в красной кепке после тяжкого преступления
16:04
Политика
Партия Зеленского связала заявления о «вторжении» России со спецоперацией США
16:03
Политика
Донбасс сегодня: два десантника погибли под Луганском, ВСУ блокируют работу ОБСЕ
16:03
Шоу-бизнес
Муж певицы Королевой Сергей Глушко не считает девушку сына частью их семьи
Все новости

Зеленский в беседе с Мишелем призвал ввести антироссийские санкции со стороны Евросоюза

Политика
Зеленский в беседе с Мишелем призвал ввести антироссийские санкции со стороны Евросоюза
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 февраля. Украина выступает за превентивные санкции Евросоюза против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политик провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Соответствующая информация появилась на сайте офиса Зеленского.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария», — отметил украинский лидер во время переговоров.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью. Кроме того, они затронули вопросы, которые касаются контактов со стратегическими партнерами. Зеленский в ходе разговора выступил за введение превентивных санкций против России со стороны Евросоюза.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Киев в ходе беседы поднял вопрос о предоставлении финансовой помощи.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский в беседе с Мишелем призвал ввести антироссийские санкции со стороны Евросоюза
украина евросоюз зеленский
Комментировать