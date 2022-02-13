Зеленский в беседе с Мишелем призвал ввести антироссийские санкции со стороны Евросоюза

Киев, 13 февраля. Украина выступает за превентивные санкции Евросоюза против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Политик провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Соответствующая информация появилась на сайте офиса Зеленского.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария», — отметил украинский лидер во время переговоров.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью. Кроме того, они затронули вопросы, которые касаются контактов со стратегическими партнерами. Зеленский в ходе разговора выступил за введение превентивных санкций против России со стороны Евросоюза.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Киев в ходе беседы поднял вопрос о предоставлении финансовой помощи.