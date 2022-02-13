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Сотрудники ОБСЕ остаются на местах в Донбассе вопреки сообщениям об эвакуации

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 14:56
Политика
Сотрудники ОБСЕ остаются на местах в Донбассе вопреки сообщениям об эвакуации
flickr.com  /  OSCE/Evgeniy Maloletka

Донецк, 13 февраля. Признаки эвакуации сотрудников Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Донбасса не наблюдаются, отметили представители СМИ.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ, не происходит какой-либо активной деятельности. Никаких признаков массовой эвакуации сотрудников, о чем сообщали западные СМИ, не наблюдается, отметил он.

Ранее пресса со ссылкой на собственные источники сообщила, что американские представители ОБСЕ покидают территорию ЛДНР. По информации телеканала CNN, администрация США намерен отозвать своих наблюдателей из миссии. Агентство Reuters рассказало о том, что некоторые специалисты начали выезжать за пределы страны на автомобилях.

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украина донбасс обсе эвакуация
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