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Костенко пожаловалась на неудовлетворительную работу русских нянь

Шоу-бизнес
Костенко пожаловалась на неудовлетворительную работу русских нянь
Prt Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 13 февраля. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко пожаловалась, что не может подобрать няню для троих детей. Жена полузащитника не удовлетворена работой русских женщин.

Костенко, воспитывающая двоих дочерей и сына, рассказала о проблеме с нянями в Instagram Stories. Модель призналась, что снова находится в поиске помощницы.

«Сейчас какая-то проблема с ними у всех. Все мои знакомые спрашивают, есть ли у меня ответственный и порядочный человек, которого я могу посоветовать? А я к ним с тем же вопросом», — поделилась супруга Тарасова.

Костенко пожаловалась на неудовлетворительную работу русских нянь
Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

По словам блогера, многие сотрудницы, которых нанимают для помощи с детьми, не хотят выполнять свои обязанности. У Костенко и Тарасова много друзей, шокированных происходящим. Все эти семьи постепенно переходят на иностранных граждан, отметила модель.

«Предложили нам взять филиппинку», — призналась жена футболиста.

Проблемы с поиском няни возникали не только у Костенко, но и у других знаменитостей. Например певица Анна Седокова рассказывала, как одна из сотрудниц, которая только пробовалась на место, написала ей за час до прихода, что у нее болит живот.

Ранее Дмитрий Тарасов спровоцировал слухи об очередной беременности Костенко, опубликовав фото теста с положительным результатом. Позднее футболист опроверг сообщения о скором пополнении.

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