Спрос россиян на экзотические фрукты и шоколад начал расти в преддверии 14 февраля

Москва, 13 февраля. Россияне перед Днем всех влюбленных начали покупать больше шоколада, экзотических фруктов, а также ингредиентов для коктейлей.

Опрошенные сервисы доставки еды подтвердили, что планируют в сам праздник,14 февраля, вывести больше курьеров, чем обычно.

«За неделю до 14 февраля в "Самокате" выросли продажи продуктов для праздничного ужина. Больше всего увеличился спрос на экзотические фрукты — манго, маракуйю, личи (+83%). Также россияне стали активнее покупать праздничные напитки и закуску: безалкогольное вино (+79%), смеси для коктейлей (+22%), конфеты (+38%) и ягоды (+23%)», — приводит сообщение компании агентство «Прайм».

Тем временем магазины цветов подготовили большой ассортимент на любой вкус и кошелек ко Дню влюбленных. Например, небольшой букет ландышей обойдется в 10 тысяч рублей, сообщила глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.