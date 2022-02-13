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Фигурист-тренер Урманов поздравил Татьяну Тарасову с юбилеем

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 15:00
Спорт
Фигурист-тренер Урманов поздравил Татьяну Тарасову с юбилеем
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня, 13 февраля, принимает поздравления, ей 75! В разговоре с ФАН российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, обладатель олимпийской медали Алексей Урманов поздравил коллегу с днем рождения.

«Я от всей души поздравляю ее с юбилеем. На самом деле, она очень уважаемый и профессиональный — от а до я — человек в фигурном катании, самый крутой, величайший педагог и тренер. Дай бог здоровья! Поздравляем, обнимаем, целуем», — говорит Урманов.

Фигурист-тренер Урманов поздравил Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
ТАСС / Лебедев Артур

Тем временем в Пекине продолжаются Олимпийские игры. И уже завтра, 14 февраля, состоятся соревнования по фигурному катанию в танцах на льду. Спортсмены выступят с произвольной программой.

Фигурист-тренер Урманов поздравил Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Ранее в ритм-танце на зимней Олимпиаде 2022 года российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место. Дуэт из РФ набрал 88,85 балла, улучшив личный рекорд. Промежуточное третье место в соревнованиях танцевальных пар на ОИ-2022 занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В общем медальном зачете на данный момент Россия расположилась на седьмом месте. Сборная поднялась на одну позицию за счет блестящего выступления лыжников в эстафете. В итоговом счете лидерство принадлежит Норвегии, на втором месте Германия, замыкает тройку США.

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