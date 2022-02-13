Южная Корея рассматривает возможность поставок газа в ЕС из-за ситуации на Украине

Сеул, 13 февраля. Южная Корея изучает возможность экспорта газа на европейский рынок в случае обострения ситуации на Украине. Такое заявление по итогам переговоров с американским и японским коллегами сделал глава МИД республики Чон Ый Ен.

Сеул активно обсуждает возможное содействие поставкам газа в еврозону, однако надеется, что ситуация на Украине разрешится дипломатическими путями.

«Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос. Я надеюсь, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии и диалога», — цитирует дипломата РИА Новости.

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич отмечал, что запасы газа в европейских хранилищах подходят к концу, но текущий отопительный сезон должен завершиться без проблем.