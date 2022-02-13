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CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами

Политика
CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами
pixabay.com

Пекин, 13 февраля. Истерия Запада вокруг «вторжения» России на Украину наносит большой вред Киеву. Таким мнением поделились аналитики портала CGTN.

Как утверждают авторы материала, распространяемые США и их партнерами сведения негативно сказываются на экономике Украины. Выступления западных политиков отпугивают инвесторов, а национальная валюта «катится вниз».

«Национальная валюта стремительно падает, украинские облигации обесцениваются, а правительству и бизнесу становится все труднее занимать деньги на международных рынках», — приводится цитата китайских аналитиков на «ПолитРоссии».

CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами
Prt Scr youtube.com / GoFly

Несмотря на это, США продолжают подталкивать страны Запада к противостоянию со своими конкурентами. Именно с этим связана и эвакуация американских дипломатов с Украины. Авторы портала раскрыли хитрый план властей Соединенных Штатов по вывозу сотрудников посольства. Это очередной способ надавить на Россию, говорится в статье.

«Дипломаты, как правило, не покидают зону кризиса первыми. Но отъезд многих американских и британских сотрудников дипведомств из Украины – это еще одна тактика давления на Россию», — рассказали аналитики.

Ранее Госдеп США посоветовал своим гражданам на Украине как можно скорее покинуть страну. Сам глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен одобрил такое решение из-за риска обострения ситуации в Донбассе.

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украина сша эвакуация
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