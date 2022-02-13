CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами

Пекин, 13 февраля. Истерия Запада вокруг «вторжения» России на Украину наносит большой вред Киеву. Таким мнением поделились аналитики портала CGTN.

Как утверждают авторы материала, распространяемые США и их партнерами сведения негативно сказываются на экономике Украины. Выступления западных политиков отпугивают инвесторов, а национальная валюта «катится вниз».

«Национальная валюта стремительно падает, украинские облигации обесцениваются, а правительству и бизнесу становится все труднее занимать деньги на международных рынках», — приводится цитата китайских аналитиков на «ПолитРоссии».

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Несмотря на это, США продолжают подталкивать страны Запада к противостоянию со своими конкурентами. Именно с этим связана и эвакуация американских дипломатов с Украины. Авторы портала раскрыли хитрый план властей Соединенных Штатов по вывозу сотрудников посольства. Это очередной способ надавить на Россию, говорится в статье.

«Дипломаты, как правило, не покидают зону кризиса первыми. Но отъезд многих американских и британских сотрудников дипведомств из Украины – это еще одна тактика давления на Россию», — рассказали аналитики.

Ранее Госдеп США посоветовал своим гражданам на Украине как можно скорее покинуть страну. Сам глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен одобрил такое решение из-за риска обострения ситуации в Донбассе.