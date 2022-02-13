Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году

Москва, 13 февраля. Доля займов «до зарплаты» и целевых кредитов на товары и услуги (POS) увеличивалась в 2021 году и продолжила расти в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

С января по ноябрь 2021 года было оформлено 16,7 млн микрокредитов (до 30 тысяч рублей). Примерно такое же количество фиксировали в 2019 году.

«Можно предположить, что переток спроса в сегмент займов "до зарплаты" говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах. Переток спроса в сегмент целевых микрокредитов на приобретение товаров или услуг обусловлен общим возросшим спросом на устройства для работы и учебы в дистанционном режиме», — пояснили эксперты НБКИ.

Ситуация с закредитованностью населения ухудшается. Центробанк РФ намерен применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.