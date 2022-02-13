Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 14:49
14:41
Происшествия
Двое школьников пропали в Петербурге за один день
14:37
Экономика
Южная Корея рассматривает возможность поставок газа в ЕС из-за ситуации на Украине
14:34
Политика
CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами
14:34
Весь мир
Энергетическая компания Ливии потеряла 400 МВт в связи с перебоями поставок газа
14:32
Экономика
Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году
14:30
Политика
Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины
14:30
Весь мир
Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде
14:30
Шоу-бизнес
Азиза объяснила, почему ушла от молодого мужа
14:30
Олимпийские игры 2022
Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
14:28
Весь мир
Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
Все новости

Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 14:38
Экономика
Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 февраля. Доля займов «до зарплаты» и целевых кредитов на товары и услуги (POS) увеличивалась в 2021 году и продолжила расти в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

С января по ноябрь 2021 года было оформлено 16,7 млн микрокредитов (до 30 тысяч рублей). Примерно такое же количество фиксировали в 2019 году.

«Можно предположить, что переток спроса в сегмент займов "до зарплаты" говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах. Переток спроса в сегмент целевых микрокредитов на приобретение товаров или услуг обусловлен общим возросшим спросом на устройства для работы и учебы в дистанционном режиме», — пояснили эксперты НБКИ.

Ситуация с закредитованностью населения ухудшается. Центробанк РФ намерен применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году
кредиты микрозаймы нбки микрокредитование
Комментировать