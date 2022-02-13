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Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины

Политика
Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины
pixabay.com  /  PD

Афины, 13 февраля. Греция надеется, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатическим путем, заявил представитель правительства страны Иоаннис Иконому.

По его словам, весь мир следит за развитием событий на Украине. Греция относится к ситуации так же, как ее союзники и партнеры из ЕС, отметил политик. Власти европейского государства примут меры для поддержки экономики и общества, добавил он.

«Мы все надеемся, что вопрос будет решен дипломатическим путем. При этом наша страна как член западного мира относится к вопросу Украины также, как наши партнеры и союзники», — сказал Иконому.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос высказался об устойчивости позиций президента РФ Владимира Путина. Они не изменились с момента его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, отметил дипломат.

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