Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины

Афины, 13 февраля. Греция надеется, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатическим путем, заявил представитель правительства страны Иоаннис Иконому.

По его словам, весь мир следит за развитием событий на Украине. Греция относится к ситуации так же, как ее союзники и партнеры из ЕС, отметил политик. Власти европейского государства примут меры для поддержки экономики и общества, добавил он.

«Мы все надеемся, что вопрос будет решен дипломатическим путем. При этом наша страна как член западного мира относится к вопросу Украины также, как наши партнеры и союзники», — сказал Иконому.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос высказался об устойчивости позиций президента РФ Владимира Путина. Они не изменились с момента его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, отметил дипломат.