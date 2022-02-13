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Азиза объяснила, почему ушла от молодого мужа

Шоу-бизнес
Азиза объяснила, почему ушла от молодого мужа
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 февраля. Известная певица Азиза рассказала, что рассталась с супругом, молодым бизнесменом Алессандро Лортэ, поскольку не смогла стать матерью.

Пара нашла суррогатную мать, но процедура ЭКО не дала результата. После этого Лортэ уехал в Италию, где у него накопились дела. В этот момент Азиза приняла для себя самое важное решение.

«Я ему сказала: «Ты не приезжай из Италии. Я думаю, что ты должен найти себе там другую женщину! Если я не смогла себя сделать счастливой, то не смогу и тебя». Без детей – это, конечно же, не семья», — поделилась звезда с изданием «Собеседник».

По словам исполнительницы, Лортэ не ожидал такого поворота, потому что целый год они жили в любви и гармонии. Никаких конфликтов между супругами не было. После разговора с Азизой мужчина стал звонить ее родственникам, убеждая повлиять на певицу, но те решили не вмешиваться в их отношения.

Артистка уверена, что в будущем Лортэ обязательно встретит женщину, которая сможет сделать его счастливым. Новая супруга родит ему мальчика, считает Азиза.

Ранее звезда эстрады заявила, что навсегда распрощалась с мыслью стать матерью. Она больше не хочет испытывать судьбу и будет жить для себя и своих поклонников.

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