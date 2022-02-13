Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 13 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов принес еще одну бронзовую медаль в копилку Игр в Пекине сборной Олимпийского комитета Росси (ОКР). Он пришел к финишу третьим в гонке преследования.

Первое место в соревнованиях занял француз Кентен Фийон Майе, который показал время 39:07,5 секунды. Вторым к финишу пришел Тарьей Бе из Норвегии. Латыпов отстал от лидера на 35,3 секунды.

Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля. Соревнования продлятся до 20-го числа. Россия пока находится на седьмом месте в общем медальном зачете.