Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 14:49
14:41
Происшествия
Двое школьников пропали в Петербурге за один день
14:37
Экономика
Южная Корея рассматривает возможность поставок газа в ЕС из-за ситуации на Украине
14:34
Политика
CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами
14:34
Весь мир
Энергетическая компания Ливии потеряла 400 МВт в связи с перебоями поставок газа
14:32
Экономика
Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году
14:30
Политика
Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины
14:30
Весь мир
Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде
14:30
Шоу-бизнес
Азиза объяснила, почему ушла от молодого мужа
14:30
Олимпийские игры 2022
Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
14:28
Весь мир
Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
Все новости

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 14:42
Олимпийские игры 2022
Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Пекин, 13 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов принес еще одну бронзовую медаль в копилку Игр в Пекине сборной Олимпийского комитета Росси (ОКР). Он пришел к финишу третьим в гонке преследования.

Первое место в соревнованиях занял француз Кентен Фийон Майе, который показал время 39:07,5 секунды. Вторым к финишу пришел Тарьей Бе из Норвегии. Латыпов отстал от лидера на 35,3 секунды.

Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля. Соревнования продлятся до 20-го числа. Россия пока находится на седьмом месте в общем медальном зачете.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
биатлон олимпиада Латыпов
Комментировать