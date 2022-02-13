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Энергетическая компания Ливии потеряла 400 МВт в связи с перебоями поставок газа
Весь мир
Энергетическая компания Ливии потеряла 400 МВт в связи с перебоями поставок газа
facebook.com  /  الشركة العامة للكهرباء

Триполи, 13 февраля. Генеральная электроэнергетическая компания Ливии (GECOL) подтвердила потерю 400 мегаватт и увеличение нагрузки на магистраль. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Причиной инцидента стали перебои с поставками газа и легкого мазута с заправочной станции Аль-Хомс на западе страны.

«Танкеры в третий раз запаздывают с поставкой топлива на АЗС, несмотря на неоднократные просьбы GECOL», — говорится в сообщении.

Представители GECOL призвали граждан бережно относиться к использованию электроэнергии. Общее количество вырабатываемого электричества составляет 5650 МВт, в то время как потребление превышает 7030 МВт. Дефицит составляет 1620 МВт, из-за чего происходит периодическое отключение света.

Служба безопасности Ливии арестовала группу контрабандистов в Триполи. Преступники обрезали высоковольтные провода с целью продажи.

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ливия gecol
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