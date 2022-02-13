Пользователи Twitter возмутились провокацией ВМС США вблизи Курильских островов

Вашингтон, 13 февраля. Зарубежные пользователи Twitter обвинили Белый дом в желании развязать войну с Россией после инцидента с американской подлодкой Virginia близ Курильских островов.

Сообщение о нарушении атомной подводной лодкой ВМС США российской границы вызвало отклик в Сети. Об инциденте с участием атомной субмарины типа Virginia высказался в Twitter военный аналитик Марк Слебода. На своей странице он указал, что 12 февраля субмарину обнаружили в районе проведения учений ВМФ РФ у Курильских островов. Фрегат «Маршал Шапошников» применил против АПЛ «спецсредства», когда та проигнорировала предупреждения российской стороны. Только после этого подлодка ретировалась в нейтральные воды.

В комментариях к записи Слебоды интернет-пользователи возмутились из-за действий американского флота.

«И Вашингтон еще утверждает, что это Москва хочет войны, отправляя свою атомную субмарину нарушить российскую границу», — высказался читатель из США.

Другой комментатор отметил, что США, видимо, наскучил период покоя и теперь они сами маниакально ищут повод для конфликта. Примечательно, что инцидент с подлодкой произошел на фоне публикаций СМИ о подготовке Москвы к «нападению на Украину». Кремль опровергает подобные домыслы и утверждает, что Россия ни с кем воевать не намерена.

Пентагон при этом заявляет, что американская подлодка ничьи границы не нарушала и вообще действовала в нейтральных водах. Однако военного атташе из посольства США в Москве вызвали в Минобороны РФ на разговор.