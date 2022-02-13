«Ищет новые вершины»: юморист Смирнов поздравил с днем рождения шоумена Мартиросяна

Шоумен, юморист, телеведущий и телепродюсер, актер КВН, сопродюсер, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club на ТНТ, продюсер телевизионных проектов от Comedy Club — «Наша Russia» и «Смех без правил» — Гарик Мартиросян сегодня празднует свой 48-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН артиста поздравил юморист, участник телепроектов «Смех без правил», «Убойная лига», Comedy Club, «Убойной ночи», КВН, «Бункер News» Алексей Смирнов, более известный поклонникам как Смирняга.

Prt Scr youtube.com / Comedy Club

Собеседник поделился своими впечатлениями от совместной работы с шоуменом на ряде телевизионных проектов.

«Прекрасный человек. Креативный руководитель, ищущий новые вершины», — сообщил юморист.

instagram.com / @alesha_smirnov

Кроме того, Алексей Смирнов поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника. Как это часто бывает, собеседник отметил, что у такого талантливого и успешного человека, как Гарик Мартиросян, несомненно есть все, что нужно для настоящего счастья.

«Думаю, у него все есть, так что тут и пожелать нечего», — сказал Алексей Смирнов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова через ФАН поздравила с днем рождения певца Юрия Лозу. По ее словам, артист обладает мужеством, которое позволяет ему быть правдорубом.