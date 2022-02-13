«Ищет новые вершины»: юморист Смирнов поздравил с днем рождения шоумена Мартиросяна

Шоумен, юморист, телеведущий и телепродюсер, актер КВН, сопродюсер, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club на ТНТ, продюсер телевизионных проектов от Comedy Club — «Наша Russia» и «Смех без правил» — Гарик Мартиросян сегодня празднует свой 48-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН артиста поздравил юморист, участник телепроектов «Смех без правил», «Убойная лига», Comedy Club, «Убойной ночи», КВН, «Бункер News» Алексей Смирнов, более известный поклонникам как Смирняга.
Собеседник поделился своими впечатлениями от совместной работы с шоуменом на ряде телевизионных проектов.
«Прекрасный человек. Креативный руководитель, ищущий новые вершины», — сообщил юморист.
Кроме того, Алексей Смирнов поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника. Как это часто бывает, собеседник отметил, что у такого талантливого и успешного человека, как Гарик Мартиросян, несомненно есть все, что нужно для настоящего счастья.
«Думаю, у него все есть, так что тут и пожелать нечего», — сказал Алексей Смирнов.
Ранее балерина Анастасия Волочкова через ФАН поздравила с днем рождения певца Юрия Лозу. По ее словам, артист обладает мужеством, которое позволяет ему быть правдорубом.