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Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
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Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
Весь мир
Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Каир, 13 февраля. Мощный военный потенциал Египта способствовал достижению безопасности и стабильности в регионе и Европе, заявил министр иностранных дел Самех Шукри на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Глава МИД Германии прилетела в республику накануне. Стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития партнерства в различных областях.

«Мы сотрудничаем на основе взаимного понимания проблем, с которыми сталкиваемся, и обращение Египта к Германии для удовлетворения своих потребностей в вооружении является средством защиты его национальной безопасности и границ», — сказал Шукри.

Министр отметил, что продажи немецкого оружия Египту достигли рекордных уровней в 2021 году. ВС республики получили вооружение на сумму 4,34 миллиарда евро, в основном системы противовоздушной обороны и морское оборудование.

Шукри сказал, что достижения страны в области безопасности в регионе оказали прямое влияние на стабильность в Европе. Профильные ведомства добились прекращения всех форм незаконной миграции в ЕС с сентября 2016 года.

«Благодаря своему расширенному военному потенциалу Египту также удалось противостоять жестоким нападениям террористических организаций», — подытожил Самех Шукри.

В начале года правительство республики призвало СБ ООН поддержать африканские государства в борьбе с терроризмом. Глава МИД подчеркнул важность солидарности в противостоянии кризисам континента.

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