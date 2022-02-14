«Заграница накормит»: почему Украина активно импортирует продукты питания

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности Украины («Укрхлебпром») объявило о намерении начать масштабную закупку муки в Турции. Одновременно ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) констатировала, что только за первый месяц 2022 года Киев импортировал и мяса, и мясо-молочной продукции в четыре раза больше, чем за весь прошлогодний период. По словам независимых аналитиков, на этом фоне Украина может окончательно превратиться в страну, полностью зависимую от импорта. При этом киевские власти называют подобный процесс «улучшением торговых контактов страны с зарубежными партнерами». В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Закрытие хлебозавода в небольшом городке под Киевом местные жители восприняли как личную трагедию. На протяжении последних 30 лет горожане и представители окрестных населенных пунктов регулярно приобретали в магазинах указанного предприятия черный и ржаной хлеб, батоны, багеты и сухари. Прекращение деятельности региональной пекарни было вызвано резким подорожанием отечественной муки: по некоторым данным, ее стоимость выросла вдвое. Предложение приобретать сырье, привезенное из Турции и Канады, на заводе категорически отвергли — даже для его приобретения у структуры не осталось денег.

«Наверно, потребитель будет переходить на кустарное производство», — заметил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН главный технолог организации Алексей Кучеренко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С подобным мнением согласны и в «Укрхлебпроме». Как заявил глава ассоциации Александр Васильченко, хлебная отрасль на Украине находится на грани коллапса, следовательно, «со дня на день страну ждут перебои с поставками хлеба в магазины».

«Украине все-таки придется импортировать турецкую муку, что приведет к резкому росту цены на хлеб», — резюмировал он.

Импортировать придется не только муку. На данный момент Киев уже закупает свинину, говядину и курятину в Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии. Предполагается, что в ближайшее время соответствующие закупки будут увеличены в 5-7 раз.

«Сейчас на Украине наблюдается общее падение в развитии животноводства, тысячи мелких предприятий и крестьянских хозяйств официально объявляют себя банкротами, — сказал в комментарии для ФАН киевский экономист Борис Лищук. — Этим обстоятельством с успехом воспользовался Европейский союз, который добился для себя от Киева обновления импортной квоты. Уже сейчас поставки свинины на Украину возросли по сравнению с 2021 годом на 75%. В будущем увеличатся поставки практически всех видов мяса».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Опять же, не только мяса. Как ожидается, уже до конца марта 2022 года Украина осуществит дополнительные закупки в странах ЕС крупных партий подсолнечного масла, рыбы, натуральных соков, а также овощей и фруктов.

«Все это будет осуществляться на взаимовыгодных условиях», — отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

А вот этой уверенности не разделяют даже некоторые западные аналитики.

«В итоге все равно пострадает рядовой украинский потребитель, — сказал Федеральному агентству новостей европейский эксперт Александр Митц. — Евросоюз продаст Киеву свои товары по явно завышенной цене, по которой соответствующую продукцию отказываются покупать внутри общеевропейской структуры. Следовательно, Украину ждет резкое подорожание продуктов питания. Это наверняка будет сопровождаться рекламой действующей украинской власти, которая для демонстрации своей лояльности Западу готова отказаться от поддержки собственных предприятий и необходимого регулирования цен. А фраза «заграница нас накормит», забытая многими украинскими обывателями еще в конце девяностых, наверняка снова станет стойким словосочетанием».

Тем временем в украинском сегменте сети Интернет все чаще появляются предложения о продаже «по сходной цене» электрических хлебных печей, мини-маслобоен и установок по заморозке овощей.