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Наталья Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
Спорт
Наталья Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сегодня, 13 февраля, принимает поздравления, ей 75! В разговоре с ФАН советская фигуристка в спортивных танцах на льду, обладательница олимпийской медали Наталья Бестемьянова поздравила именинницу.

«Поздравляем, желаем здоровья, дай бог ей долгих лет жизни, чтобы все невзгоды проходили мимо нее. Мы очень уважаем и любим. Очень благодарны за все ее труды», — говорит советская фигуристка.

Наталья Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Также Наталья Бестемьянова выразила надежду на предстоящие соревнования Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду. Спортсменам предстоит показать судьям произвольный танец.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на зимней Олимпиаде 2022 года.

Наталья Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
Global Look Press / Raniero Corbelletti

Дуэт из РФ набрал 88,85 балла, улучшив личный рекорд. Промежуточное третье место в соревнованиях танцевальных пар на ОИ-2022 занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Обладатели медалей в этом виде программы пекинской Олимпиады определятся уже завтра, 14 февраля.

На сегодняшний день в общем медальном зачете Россия занимает седьмое место. Сборная поднялась на одну позицию за счет блестящего выступления лыжников в эстафете. В итоговом счете лидерство принадлежит Норвегии, на втором месте Германия, замыкает тройку США.

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Все новости / Спорт / Наталья Бестемьянова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летним юбилеем
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