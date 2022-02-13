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Президент Алжира обсудит с правительством программу опреснения морской воды
Весь мир
Президент Алжира обсудит с правительством программу опреснения морской воды
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 13 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун собрал заседание Совета министров для обсуждения социальных проблем страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Алжирский лидер намерен разработать, изучить и утвердить национальную программу опреснения морской воды. Это позволит удовлетворить внутренние потребности граждан.

«Абдельмаджид Теббун обсудит с Советом министров обеспечение рынка страны потребительскими товарами, в дополнение к укреплению электротехнической промышленности в качестве эффективного инструмента для продвижения экспорта», — говорится в сообщении.

Президент республики также планирует решить вопросы, связанные с улучшением повседневной жизни граждан, и принять ряд социальных законопроектов.

Алжир и Мавритания запустят морскую контейнерную линию 24 февраля. Это поспособствует увеличению экспорта между странами и создаст новые рабочие места.

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алжир теббун
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