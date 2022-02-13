Президент Алжира обсудит с правительством программу опреснения морской воды

Алжир, 13 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун собрал заседание Совета министров для обсуждения социальных проблем страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Алжирский лидер намерен разработать, изучить и утвердить национальную программу опреснения морской воды. Это позволит удовлетворить внутренние потребности граждан.

«Абдельмаджид Теббун обсудит с Советом министров обеспечение рынка страны потребительскими товарами, в дополнение к укреплению электротехнической промышленности в качестве эффективного инструмента для продвижения экспорта», — говорится в сообщении.

Президент республики также планирует решить вопросы, связанные с улучшением повседневной жизни граждан, и принять ряд социальных законопроектов.

Алжир и Мавритания запустят морскую контейнерную линию 24 февраля. Это поспособствует увеличению экспорта между странами и создаст новые рабочие места.