Футболист «Ганновера» Гаэль Ондуа мечтает открыть детский дом в России

Ганновер, 13 февраля. Полузащитник Гаэль Ондуа, выступающий за клуб второй немецкой Бундеслиги «Ганновер 96», хочет открыть в России свой детский дом.

Гаэль Ондуа, отказавшийся от вызова в сборную Камеруна на Кубок Африки 2022 года, дал большое интервью изданию «Чемпионат». Игрок немецкого «Ганновера», который в детстве тренировался в академии московского «Локомотива», признался, что мечтает сыграть в международном матче за российскую национальную команду и рассказал о своей сокровенной мечте.

«Новая мечта — выигрывать титулы и получить свой шанс в сборной России. Вне футбола? Как можно больше оберегать детей, которые растут без родителей. Развивать свой детский дом в Камеруне и открыть еще один в России. Хочу, чтобы дети всего мира улыбались!» — подчеркнул 26-летний полузащитник.

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