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Марунич назвал контрпродуктивными санкции против «Северного потока — 2»

Экономика
Марунич назвал контрпродуктивными санкции против «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 13 февраля. Санкции США в отношении проекта «Северный поток — 2» носят контрпродуктивный характер, поэтому ни к чему не приведут, заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Ограничения, которые Вашингтон намерен наложить на газопровод, не затронут его работу, уверен он. Кроме того, Соединенные Штаты уже утратили монополию на применение силы, а возврат к двуполярному миру вряд ли возможен.

«Это напоминает следующую ситуацию — что крымское правительство вводит санкции против фермера, условного Дональда, который в Айдахо собирает кукурузу, и хочет ее поставить на рынок КНР. Понимаете, каким образом украинское правительство влияет на это? Никаким. Какое имеет отношение? Никакого отношения», — цитирует Марунича «Украина.ру».

Американские конгрессмены ранее столкнулись с трудностями во время рассмотрения законопроекта о новых ограничениях против России.

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санкции сша газопровод северный поток 2
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