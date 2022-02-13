Глава ДНР Пушилин заявил о страхе жителей Донбасса перед возможным возвращением на Украину

Донецк, 13 февраля. Сценарий, по которому ЛНР и ДНР будут вынуждены вернуться на Украину, будет «ужасно плохим». Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он констатировал, что в таком случае республики Донбасса будут уничтожены.

«Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без какого-то ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть», — сказал Пушилин телеканалу RT.

Недавно глава ДНР заявил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, США подыгрывают украинской власти.