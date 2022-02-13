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Газета Al Araby опубликовала основные ошибки хозяек на кухне

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 14:01
Общество
Газета Al Araby опубликовала основные ошибки хозяек на кухне
pixabay.com

Лондон, 13 февраля. Неправильно приготовленное блюдо может стать источником проблем для организма. Газета Al Araby перечислила топ-8 ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья.

Некоторые растительные масла нельзя нагревать до высоких температур. Оливковое и кокосовое масло подходят только для соусов и жарки при низких температурах. При чрезмерном нагревании в них портятся полезные пищевые соединения. Для запекания и приготовления на гриле лучше всего подходят подсолнечное и кукурузное масло.

Не всякая посуда годится для приготовления пищи. Тефлон с антипригарным покрытием повышает риск развития ряда заболеваний. Эксперты рекомендуют использовать посуду из чугуна, стекла, керамики.

Газета Al Araby опубликовала основные ошибки хозяек на кухне
pixabay.com /

Один и тот же нож нельзя использовать для нарезки мяса и овощей. Таким образом можно перенести опасные бактерии с сырого мяса на другие продукты, что может привести к различным заболеваниям. Нож и разделочную доску после резки мяса нужно вымыть с использованием моющего средства.

Чистка некоторых овощей и фруктов лишает их большой доли полезных витаминов и минералов, которые содержатся в кожуре. Специалисты не рекомендуют чистить морковь, картошку, тыкву, огурцы и яблоки.

Длительное приготовление овощей при высоких температурах является еще одной распространенной ошибкой. Рекомендуется готовить овощи на пару или гриле, чтобы сохранить в них как можно больше полезных витаминов.

Газета Al Araby опубликовала основные ошибки хозяек на кухне
Невские Новости / Дмитрий Матвеев

Неправильно приготовленное мясо может стать причиной серьезных заболеваний, так как в нем могут содержаться вредные бактерии, например, сальмонелла или кишечная палочка.

Пережаренное мясо содержит опасные соединения, способные спровоцировать развитие рака, пишет Al Araby. Эксперты не советуют подвергать мясо длительному воздействию высоких температур и не есть пригоревшие кусочки.

Большое количество соли при приготовлении пищи увеличивает риск повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Соль можно заменить травами, луком, чесноком и куркумой.

Домашние котлеты не стоит портить, добавляя в них ненужные ингредиенты, таким мнением поделился шеф-повар московского ресторана Евгений Кузнецов.

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