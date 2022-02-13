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Светлана Малькова рассказала о неожиданном предложении от бывшего мужа

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 13:59
Шоу-бизнес
Светлана Малькова рассказала о неожиданном предложении от бывшего мужа
instagram.com  /  @svetamalkova

Любляна, 13 февраля. Супруг актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмен Роман Мальков сделал неожиданное предложение бывшей жене — художнице Светлане Мальковой, живущей в Словении. Предприниматель считает, что она должна переехать в Россию.

Малькова живет в Словении с тремя детьми от экс-мужа. У бывших супругов есть еще один общий ребенок — сын-подросток Андрей, который переехал к отцу и Макеевой. Экс-жена бизнесмена нередко жалуется, что он не выплачивает ей алименты.

Недавно Мальков внезапно предложил художнице переехать в Россию. Муж Макеевой считает, что его бывшей супруге стоит поселиться в деревне Кривское Калужской области, рассказала Малькова в Instagram Stories. Похоже, эта идея пришла к бизнесмену в голову из соображений экономии.

«Сегодня получила предложение от бывшего, что я должна переехать в Кривское и жить там. Так как в России люди прекрасно живут на 10 тысяч рублей. Соглашаться?» — с сарказмом уточнила художница у подписчиков.

Светлана Малькова рассказала о неожиданном предложении от бывшего мужа
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Ранее Светлана Малькова жестко раскритиковала бывшего мужа после того, как он поздравил их общего сына с днем рождения. Художница заявила, что бизнесмен не заслуживает детей. Женщина предложила Роману Малькову поискать свое имя на сайте в списках должников и обеспечить сыновей и дочь хотя бы питанием.

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