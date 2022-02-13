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Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде

Весь мир
Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде
Global Look Press  /  Hubert Boesl / dpa

Лос-Анджелес, 13 февраля. Рэпер Кодак Блэк и еще три человека получили ранения в ходе перестрелки на одной из вечеринок, где собрались несколько местных знаменитостей.

По словам представителя полиции Лос-Анджелеса Лизет Ломели, стрельба произошла около 2:45 в субботу в квартале 400 на бульваре Ла-Сьенега. Сообщается, что перестрелка случилась около итальянского ресторана Nice Guy, где Джастин Бибер проводил вечеринку после концерта.

Согласно опубликованным видеозаписям с места происшествия, стрельба, в результате которой был ранен 24-летний рэпер, возникла в ходе драки между двумя группами людей.

Представитель Департамента полиции Лос-Анджелеса сообщил, что четыре человека, среди которых Билл Капри, известный как Кодак Блэк, находятся в стабильном состоянии.

В настоящее время полиция проводит расследование происшествия и выясняет личность стрелка.

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сша перестрелка
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