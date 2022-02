Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде

Лос-Анджелес, 13 февраля. Рэпер Кодак Блэк и еще три человека получили ранения в ходе перестрелки на одной из вечеринок, где собрались несколько местных знаменитостей.

По словам представителя полиции Лос-Анджелеса Лизет Ломели, стрельба произошла около 2:45 в субботу в квартале 400 на бульваре Ла-Сьенега. Сообщается, что перестрелка случилась около итальянского ресторана Nice Guy, где Джастин Бибер проводил вечеринку после концерта.

Согласно опубликованным видеозаписям с места происшествия, стрельба, в результате которой был ранен 24-летний рэпер, возникла в ходе драки между двумя группами людей.

3 People Shot After Kodak Black Gets Into Fight At Justin Briber’s After Party In LA pic.twitter.com/dfafORUb38

Kodak Black really dodge a point blank shot at him, this was a hit???? and it looked exactly much more like what happened to King Von, Hope Kodak is safe, they don’t want him to Win! #SuperGremlin pic.twitter.com/v7ON2J4Upa