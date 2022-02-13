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Латиноамериканский парламент поддержал Аргентину в споре о Мальвинских островах

Весь мир
Латиноамериканский парламент поддержал Аргентину в споре о Мальвинских островах
Prt Scr Twitter / @Parlatino_org  / 

Буэнос-Айрес, 13 февраля. XXXVI Ассамблея Латиноамериканского парламента (Парлатино) поддержала законное право Аргентины в споре о суверенитете над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, а также соответствующими морскими пространствами, управляемыми Великобританией. Об этом сообщается на официальной странице Парлатино в Twitter.

В официальном заявлении организация выразила интерес региона в возобновлении переговоров между двумя государствами, чтобы как можно скорее найти мирное и окончательное урегулирование территориального спора.

Ассамблея Парлатино уже поддерживала притязания Аргентины на суверенитет над островами в 2009 и 2013 годах. Участники ежегодной сессии решительно осудили любые односторонние действия в данной географической зоне, которые могут нарушить резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, в которой сторонам, в частности, рекомендуется воздержаться от разведки и разработки возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов.

Представители парламента также отметили, что Буэнос-Айрес неоднократно призывал Лондон возобновить переговоры по этому вопросу, однако Великобритания не проявила должного интереса.

12 февраля началась ежегодная сессия Ассамблеи Латиноамериканского парламента, состоявшаяся в Панаме. На период с 2022 по 2024 года новым председателем организации была назначена аргентинский сенатор Сильвия Джакоппо. Она подчеркнула, что отдаст приоритет вопросам миграции и социально-экономического восстановления 23 стран-членов.

В ноябре прошлого года власти Аргентины сообщили о намерении заявить о своих претензиях на суверенитет над архипелагом с помощью подготовки специальной повестки дня «Мальвинские острова 40».

История конфликта

Мальвинские острова, как называет их Аргентина, являются территорией, оспариваемой южноамериканской страной и Великобританией. В 1829 году Аргентина сформировала Политическое и военное командование островов и назначила Луиса Вернера в качестве губернатора территорий. В 1833 году суда Великобритании прибыли на архипелаг и объявили его своим владением. В 1965 году вследствие многолетней дипломатической активности Аргентины ООН высказалась за мирное разрешение проблемы и деколонизацию.

После прихода к власти Маргарет Тэтчер и ухудшения отношений между странами в 1982 году несколько десятков аргентинских рабочих высадились на архипелаге под предлогом того, что им необходимо разобрать старую китобойную станцию, и подняли на острове аргентинский флаг. Тем не менее после трех месяцев военных действий южноамериканское государство признало поражение перед Великобританией. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих и 258 англичан.

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