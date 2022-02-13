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Владимир Путин заявил, что Россия гордится завоевавшими золото ОИ-2022 лыжниками

Олимпийские игры 2022
Владимир Путин заявил, что Россия гордится завоевавшими золото ОИ-2022 лыжниками
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную по лыжным гонкам с победой в эстафете зимних Олимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин 13 февраля обратился к российским лыжникам, ставшим победителями мужской эстафетной гонки в рамках 24-й зимней Олимпиады. В поздравительной телеграмме он отметил, что спортсмены из РФ выступили как «сплоченная команда» и показали отличный результат.

«Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами. И конечно, особые слова признательности — старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу. Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами», — подчеркнул президент РФ.

Победа лыжников позволила сборной России подняться на седьмое место в медальном зачете ОИ-2022. За национальную команду в эстафете выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, а также Сергей Устюгов.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Владимир Путин заявил, что Россия гордится завоевавшими золото ОИ-2022 лыжниками
путин олимпиада сборная россии лыжные гонки эстафета
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