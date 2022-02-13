Владимир Путин заявил, что Россия гордится завоевавшими золото ОИ-2022 лыжниками

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную по лыжным гонкам с победой в эстафете зимних Олимпийских игр 2022 года.

Владимир Путин 13 февраля обратился к российским лыжникам, ставшим победителями мужской эстафетной гонки в рамках 24-й зимней Олимпиады. В поздравительной телеграмме он отметил, что спортсмены из РФ выступили как «сплоченная команда» и показали отличный результат.

«Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами. И конечно, особые слова признательности — старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу. Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами», — подчеркнул президент РФ.

Победа лыжников позволила сборной России подняться на седьмое место в медальном зачете ОИ-2022. За национальную команду в эстафете выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, а также Сергей Устюгов.