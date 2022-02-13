Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили переговоры в рамках «нормандской четверки»

Киев, 13 февраля. Паника является для Киева самым большим врагом сегодня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

О переговорах с представителем международного объединения Зеленский сообщил в личном Instagram-аккаунте. Стороны обсудили контакты в рамках «нормандской четверки», которые прошли в Берлине 10 февраля.

«Обменялись мнениями с @charlesmichel о встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине», — говорится в заявлении украинского президента.

Ранее СМИ Украины указали на провал переговоров участников «нормандской четверки». Как утверждают в прессе, советники лидеров соответствующего формата не пришли к единому мнению.