Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 14:47
14:41
Происшествия
Двое школьников пропали в Петербурге за один день
14:37
Экономика
Южная Корея рассматривает возможность поставок газа в ЕС из-за ситуации на Украине
14:34
Политика
CGTN: США подталкивают страны Запада к противостоянию со своими конкурентами
14:34
Весь мир
Энергетическая компания Ливии потеряла 400 МВт в связи с перебоями поставок газа
14:32
Экономика
Популярность займов до зарплаты среди россиян выросла в 2021 году
14:30
Политика
Правительство Греции рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины
14:30
Весь мир
Рэпер Кодак Блэк получил ранение во время перестрелки в Голливуде
14:30
Шоу-бизнес
Азиза объяснила, почему ушла от молодого мужа
14:30
Олимпийские игры 2022
Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
14:28
Весь мир
Самех Шукри: Мощный военный потенциал Египта помог достичь стабильности в регионе
Все новости

Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили переговоры в рамках «нормандской четверки»

Политика
Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили переговоры в рамках «нормандской четверки»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 февраля. Паника является для Киева самым большим врагом сегодня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

О переговорах с представителем международного объединения Зеленский сообщил в личном Instagram-аккаунте. Стороны обсудили контакты в рамках «нормандской четверки», которые прошли в Берлине 10 февраля.

«Обменялись мнениями с @charlesmichel о встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине», — говорится в заявлении украинского президента.

Ранее СМИ Украины указали на провал переговоров участников «нормандской четверки». Как утверждают в прессе, советники лидеров соответствующего формата не пришли к единому мнению.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили переговоры в рамках «нормандской четверки»
украина зеленский евросовет мишель
Комментировать