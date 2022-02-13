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Бывший муж Алены Апиной забирал весь ее гонорар за выступления в «Комбинации»

Шоу-бизнес
Бывший муж Алены Апиной забирал весь ее гонорар за выступления в «Комбинации»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 13 февраля. Экс-солистка популярной группы «Комбинация» Алена Апина заявила, что ее бывший супруг и продюсер Александр Иратов контролировал весь ее заработок.

По словам исполнительницы, у музыкантов в то время не было «бешеных денег». Несмотря на частые выступления, участники «Комбинации» зарабатывали около 100 рублей за концерт. Этих денег хватало на аренду квартиры, «бантики-булавки» и небольшое путешествие по стране.

«Миллиона долларов, как и рублей, я в руках никогда не держала. Потому что до своего развода в 2016 году я никогда не видела живых денег. Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою», — поделилась Апина с kp.ru.

В семье артистки появлялись квартиры и машины, но она не спрашивала Иратова, сколько в этом ее денег. После развода с продюсером, Апиной и ее дочери достался дом и автомобиль.

Артистке, не привыкшей самой распоряжаться деньгами, пришлось начать жить заново. Певица призналась — сейчас ей нужно много зарабатывать, чтобы поддерживать дочь-студентку. Никакой «немощи» Апина позволить себе не может.

Ранее экс-солистка «Комбинации» появилась на премьере фильма «Ночные вызовы». Апина сильно изменилась после пластической операции.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Алены Апиной забирал весь ее гонорар за выступления в «Комбинации»
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