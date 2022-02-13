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Театр имени Ермоловой выполнил решение суда о восстановлении на работе Елены Папановой

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 13:40
Общество
Театр имени Ермоловой выполнил решение суда о восстановлении на работе Елены Папановой
Кадр из фильма «Чикатило»

Москва, 13 февраля. Актрису Елену Папанову, которая является дочерью знаменитого артиста Анатолия Папанова, восстановили на работе в Театре имени Ермоловой по решению суда. Об этом сообщил источник ФАН.

Учреждение выполнило судебное предписание и снова зачислило Папанову в актерскую труппу. При этом артистка пока не задействована в текущем репертуаре. Суды по вопросам увольнения остальных актеров еще идут.

Напомним, летом прошлого года 20 актеров Театра имени Ермоловой попали под сокращение. Артистов уволили через несколько дней после того, как директор и художественный руководитель учреждения Олег Меньшиков снял с себя полномочия.

После сокращения Елена Папанова обратилась в суд одной из первых. Тверской районный суд Москвы признал увольнение актрисы неправомерным, а также обязал театр восстановить ее на работе и выплатить артистке компенсацию вынужденных прогулов и морального вреда.

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