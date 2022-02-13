Голос Мордора: «Допинговое дело Камилы Валиевой не имеет никакого отношения к спорту»

Я не могу назвать историю с «допингом» Камилы Валиевой странной. По одной простой причине: нет никакой истории и никакого допинга. То, что сейчас происходит вокруг талантливейшей девочки, — либо чудовищная случайность, либо хорошо продуманная провокация. Аргументы есть в пользу обоих вариантов.

Когда говорят, что российским спортсменам сейчас нужно дуть даже на воду, чтобы случайно не обжечься, что их постоянно рассматривают «под микроскопом», не слушайте. Просто смотрите на все объективно. Например, на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще в 2018 году оправдал 28 российских спортсменов, которые были обвинены в применении допинга. Доказательствами этого применения были только слова Григория Родченкова, которые рассыпались в апелляционном судебном процессе в труху. Многим спортсменам вернули медали Олимпиады в Сочи, благодаря чему Россия вернула себе первое место в медальном зачете.

Много кто об этом слышал? Большой резонанс был от этой новости? Да не особо. В западной прессе вообще практически ничего. Потому что эта новость уничтожает долго и тщательно готовившийся миф о российском допинге.

Кроме этого, были и еще выигранные суды. Спортсмены сами отстаивают свою честь, к тому же у них получается. Вопрос лишь в хорошем адвокате, который не позволит политизировать суд и добьется, чтобы все рассматривалось максимально объективно.

То, что сейчас происходит с российскими спортсменами, продолжающийся запрет на государственную символику, — это тот самый осадок, когда ложечки уже нашлись, тема абсолютно политическая, не имеющая ничего общего с правдой. Российские спортсмены, скорее не под «микроскопом», а под «прицелом», потому что общая установка «цивилизованных» — их дискредитировать и «уничтожить». И это не только чиновники от спорта. Это и западные журналисты, и спортсмены, которые иногда ведут себя, по моему мнению, как самые настоящие расисты.

Постоянно слышны призывы «отстранить» Россию на несколько Олимпиад полностью, постоянно обвиняют в допинге даже тех спортсменов, кто полностью подтвердил свою чистоту. Канадская журналистка пишет, что некоторые виды спорта, например, женское одиночное фигурное катание, необходимо убрать из Олимпийской программы, потому что там побеждают исключительно российские спортсмены.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Что это, если не чистой воды расизм? Камила Валиева попросту стала его жертвой. То вещество, которое было найдено в ее допинг-пробе, прямо вообще не влияет на спортивные результаты, да и допинг в фигурном катании — штука сомнительная. Вещество было найдено в допинг-пробе в микродозе, то есть никакого системного употребления не было вообще. Скажу больше: наверняка не было и сознательного употребления. Попасть в организм вещество могло совершенно случайно. Будь это не Камила Валиева, возможно, никто не стал бы раздувать никакого скандала, тем более что все предолимпийские и олимпийские пробы спортсменки чистые.

Если бы на месте Валиевой был кто-то другой, объяснения были бы просты и исчерпывающи: вещество могло попасть в организм с едой или напитком, с губной помадой или еще какой-нибудь косметикой, то есть абсолютно случайно, что и доказывает найденная микродоза. Но в данном случае так не будет. И поэтому устраивается целое судилище, да еще накануне женского одиночного турнира, где у Валиевой попросту нет соперниц. И если даже она этот суд выиграет, ее моральное состояние будет далеко от идеального, а это может сказаться и на выступлении.

И уже неважно, как попало вещество в организм спортсменки. Вполне вероятно, что и кто-то «помог», потому что тут тема не спортивная, а скорее политическая. Беспроигрышная провокация. Если немного уйти в конспирологию: на то, что это была именно она, указывает и подозрительно позднее вскрытие проблемной пробы, как будто ждали специально.

Камила — уникальная девочка, единственная среди всех миллиардов людей. Но ее талант вырос благодаря целой команде, в том числе благодаря тренеру Этери Тутберидзе, которую сейчас тоже начали травить непонятно за что. Скорее всего, о том, что запрещенное вещество каким-то образом попало в организм спортсменки, не знал никто, если только это не была провокация. И поэтому сейчас лучше промолчать, поддержать Камилу и перестать сыпать обвинениями. Очень надеюсь, что все закончится хорошо, а Камила покажет, что на льду равных ей попросту нет.

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