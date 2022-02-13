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Захарова указала на странности поспешного отзыва западных инструкторов с Украины

Армия
Захарова указала на странности поспешного отзыва западных инструкторов с Украины
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 13 февраля. Отзыв западных военных инструкторов с Украины говорит о том, что их миссия в стране уже была выполнена. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Страны Запада отзывают своих военных инструкторов с Украины. По поводу их отъезда из страны высказалась в воскресенье представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» дипломат отметила, что изначально инструкторы прибыли в страну под предлогом обучения личного состава ВСУ навыкам самообороны на случай военной агрессии.

«Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет — они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса», — подметила Захарова.

Дипломат напомнила, что выводу инструкторов из страны предшествовало необъяснимое увеличение числа западных военных советников почти вдвое. Однако, по всей видимости, их миссия окончена. Не исключено, что планы кураторов из НАТО по поводу Украины просто не предусматривали их дальнейшего участия.

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