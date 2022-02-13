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Киевский политолог Лазарев назвал Зеленского узурпатором власти на Украине

Политика
Киевский политолог Лазарев назвал Зеленского узурпатором власти на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский стал настоящим диктатором, заявил киевский политолог Александр Лазарев в эфире местного телевидения.

Эксперт назвал главу государства узурпатором власти на Украине. При Зеленском свобода стала невозможной, подчеркнул Лазарев.

«Он уничтожил последний островок свободы, на котором можно было говорить правду», — говорится в комментарии политолога.

Ранее украинцы поучаствовали в опросе в день рождения Владимира Зеленского. Соотечественники раскритиковали работу главы государства и пожелали ему «взяться за ум». Респонденты также призвали лидера страны к беспокойству о народе.

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украина зеленский лазарев
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