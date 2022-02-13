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Жена Павла Воли ответила на слухи о пластической операции

Шоу-бизнес
Жена Павла Воли ответила на слухи о пластической операции
vk.com  /  Ляйсан Утяшева

Москва, 13 февраля. Супруга известного юмориста Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о блефаропластике. По словам звезды, она не делала операцию на верхнем веке.

Утяшеву, которая имеет характерную восточную внешность, часто спрашивают пользователи в Instagram, делала ли она пластику. По словам гимнастики, пока она пользуется аппаратной косметологией и делает «правильный мейкап».

«Блефаропластику не делала, отложу ее до режима, когда не смогу ни мейкапом, ни процедурами справляться. Мне подсказали лайфхак. Видите, здесь светленькое? Берем пальчиком тени и немного высветляем», — рассказала жена Воли в ролике.

Жена Павла Воли ответила на слухи о пластической операции
Prt Scr instagram.com / @liasanutiasheva

Она продемонстрировала, как делает макияж. Видео посмотрели более трехсот тысяч раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи решили, что Утяшевой не нужна пластика.

«Супер красотка. Какая пластика? Все в порядке с веками. Взгляд распахнут, роскошный. Глаза и все как надо»;

«Ляйсан, у вас специально бровки разные или это так кажется мне?»;

«Симпатичная девушка и без макияжа, но с ним, конечно же, лучше и эффектнее», — отреагировали фолловеры.

Ранее юморист Гарик Харламов высказался об отношениях Воли и Утяшевой. По мнению резидента Comedy Club, его коллега — настоящий подкаблучник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Павла Воли ответила на слухи о пластической операции
пластика воля утяшева
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