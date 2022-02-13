Офис Зеленского сообщил подробности разговора президента с премьером Канады Трюдо

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили украинский вопрос.

По информации пресс-службы офиса Зеленского, Киев поднял вопрос о предоставлении финансовой помощи. Президент и премьер-министр поговорили о достижении мира путем переговоров.

«Стороны обсудили вопросы активизации помощи нашему государству на фоне текущих вызовов безопасности… Президент также высоко оценил решение канадской стороны о выделении значительной дополнительной финансовой помощи Украине», — сообщается на сайте офиса Владимира Зеленского.

Ранее о телефонном разговоре в Twitter-аккаунте сообщил сам президент Украины. Он поблагодарил Канаду за многомиллионный кредит.