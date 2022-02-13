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Экс-глава британской партии Brexit Фараж счел бесполезным вступление Украины в НАТО

Политика
Экс-глава британской партии Brexit Фараж счел бесполезным вступление Украины в НАТО
en.wikipedia.org  /  Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America

Лондон, 13 февраля. Присоединение Украины к НАТО не отвечает интересам Запада, заявил британский политик Найджел Фараж, который ранее возглавлял партию Brexit.

По его словам, возможное вступление Украины в Североатлантический альянс является бесполезным для Запада. Оно не предполагает никаких преимуществ, подчеркнул бывший глава Brexit. Вместе с тем он предположил, что это могло бы быть временной мерой для урегулирования ситуации на международной арене.

«Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», — сказал Фараж.

Как сообщалось ранее, экс-посол США в России Майкл Макфол исключил возможность Украины вступить в НАТО. Страна не обладает таким правом, а Альянс не обязан принимать ее в состав, подчеркнул американский дипломат.

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Brexit украина великобритания нато фараж
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