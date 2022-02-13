Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все его действия на посту главы государства в итоге останутся безнаказанными. Однако, уверен журналист и политический аналитик Никита Василенко, все закончится крайне плачевно и для самого Зеленского, и для всей страны.

Украинский лидер фактически отказывается возвращать Донбасс, вводит жесткую цензуру, раздувает конфликты внутри страны на языковой и национальной почве, а также принимает другие антигосударственные решения в первую очередь благодаря тому, что верит в свою полную безнаказанность.

«Он не рассчитывает на то, что его будут наказывать, поскольку вся предыдущая президентская братия осталась безнаказанной. Поэтому Зеленский думает, что пропетляет, как предыдущие президенты, и ничего ему за это не будет. Однако при предыдущих президентах, пусть не всегда хорошо, но рос ВВП и повышалось качество жизни», — заявил Василенко в эфире канала «Наш».

Однако, по мнению аналитика, ключевой ошибкой Владимира Зеленского станет именно разжигание масштабного конфликта между гражданами Украины. Он отмечает, что именно это приведет нынешнего президента к фатальным последствиям, которые он пока просто не в состоянии предсказать и осознать.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Зеленский ведет страну к внутреннему конфликту. А что бывает при внутреннем конфликте с царями-батюшками? Судьбу Николая II напомнить? Он просто этого не понимает в силу того, что он не обучен, в силу того, что у него провинциальное мышление, в силу того, что его окружают люди, у которых знания заканчиваются на уровне ветеринарной подготовки», — объяснил журналист.

Василенко уверен, что планы президента Украины установить диктатуру в стране в конце концов потерпят крах. Рано или поздно граждане Незалежной снова выйдут на улицу, но в итоге это приведет к очередной масштабной трагедии.

«Поскольку у Зеленского нет власти над силовиками, у него не получится диктатура. Никогда в истории цивилизации шут не становился королем, а тем более диктатором. Не получится это с его окружением. У меня такое впечатление, что нынешнюю историю Украины писал хороший сатирик. Хотели вы царя-комедианта? Получите! Хотели псевдовойну? Получите! Ну что еще украинцам надо? Но весь этот фарс закончится трагедией», — подчеркнул политический аналитик Никита Василенко.

Известный украинский политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему Киев фактически остался без какого-либо выбора после нового раунда переговоров в «нормандском формате».