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Аналитик Василенко предсказал мрачное будущее президенту Украины Зеленскому

Политика
Аналитик Василенко предсказал мрачное будущее президенту Украины Зеленскому
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все его действия на посту главы государства в итоге останутся безнаказанными. Однако, уверен журналист и политический аналитик Никита Василенко, все закончится крайне плачевно и для самого Зеленского, и для всей страны.

Украинский лидер фактически отказывается возвращать Донбасс, вводит жесткую цензуру, раздувает конфликты внутри страны на языковой и национальной почве, а также принимает другие антигосударственные решения в первую очередь благодаря тому, что верит в свою полную безнаказанность.

«Он не рассчитывает на то, что его будут наказывать, поскольку вся предыдущая президентская братия осталась безнаказанной. Поэтому Зеленский думает, что пропетляет, как предыдущие президенты, и ничего ему за это не будет. Однако при предыдущих президентах, пусть не всегда хорошо, но рос ВВП и повышалось качество жизни», — заявил Василенко в эфире канала «Наш».

Однако, по мнению аналитика, ключевой ошибкой Владимира Зеленского станет именно разжигание масштабного конфликта между гражданами Украины. Он отмечает, что именно это приведет нынешнего президента к фатальным последствиям, которые он пока просто не в состоянии предсказать и осознать.

Аналитик Василенко предсказал мрачное будущее президенту Украины Зеленскому
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Зеленский ведет страну к внутреннему конфликту. А что бывает при внутреннем конфликте с царями-батюшками? Судьбу Николая II напомнить? Он просто этого не понимает в силу того, что он не обучен, в силу того, что у него провинциальное мышление, в силу того, что его окружают люди, у которых знания заканчиваются на уровне ветеринарной подготовки», — объяснил журналист.

Василенко уверен, что планы президента Украины установить диктатуру в стране в конце концов потерпят крах. Рано или поздно граждане Незалежной снова выйдут на улицу, но в итоге это приведет к очередной масштабной трагедии.

«Поскольку у Зеленского нет власти над силовиками, у него не получится диктатура. Никогда в истории цивилизации шут не становился королем, а тем более диктатором. Не получится это с его окружением. У меня такое впечатление, что нынешнюю историю Украины писал хороший сатирик. Хотели вы царя-комедианта? Получите! Хотели псевдовойну? Получите! Ну что еще украинцам надо? Но весь этот фарс закончится трагедией», — подчеркнул политический аналитик Никита Василенко.

Известный украинский политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему Киев фактически остался без какого-либо выбора после нового раунда переговоров в «нормандском формате».

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