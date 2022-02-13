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Прибавка в 6,5 тысячи рублей поступит на карты некоторых пенсионеров в феврале

Экономика
Прибавка в 6,5 тысячи рублей поступит на карты некоторых пенсионеров в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Некоторым пожилым людям начали поступать увеличенные доплаты к пенсии. Их рост до 6,5 тысячи рублей обусловлен повышенной индексацией, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он отметил, что в феврале гражданам началось перечисление средств с учетом корректировки на 8,6%. Рассчитывать на дополнительные деньги могут только неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.

«Это те граждане, которым в январе исполнилось 80 лет. Сейчас им вместе с пенсией будет поступать доплата, положенная по такому возрасту. Она составляет одну фиксированную выплату к пенсии. С февраля данный показатель стал выше благодаря новой индексации и теперь составляет 6 564 рубля», — цитирует Власова PRIMPRESS.

Пенсионный фонд подготовил для граждан «праздничную» выплату в связи с Днем защитника Отечества. В этом месяце многим россиянам денежное довольствие поступит досрочно.

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