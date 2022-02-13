Баннеры в поддержку Камилы Валиевой появились на улицах Москвы

Москва, 13 февраля. Баннеры и рекламные щиты в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой разместили на улицах Москвы. Они появились после скандала с допинг-пробой спортсменки.

Снимки баннеров в поддержку Валиевой публикуют поклонники в соцсетях и СМИ. Например, соответствующие фотографии разместил сайт Sports.ru. На рекламных щитах можно увидеть снимок фигуристки.

«Камила, мы с тобой!» — гласит надпись на баннерах.

Напомним, скандал вокруг Валиевой разгорелся из-за сомнительного результата допинг-теста, сданного спортсменкой еще 25 декабря. В пробе фигуристки обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

В связи с этой ситуацией перенесли награждение фигуристов после командных соревнований Олимпиады в Пекине, на которых победила Россия. Дело Валиевой рассмотрит выездная комиссия Спортивного арбитражного суда 13 февраля. Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) проверит окружение спортсменки.