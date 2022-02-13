Пустые ПХГ вынудят Европу скупать топливо по высоким ценам

Брюссель, 13 февраля. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы опустели уже более чем на 85%. Такая ситуация вынуждает страны региона закупать топливо по рыночным ценам, которые до сих пор находятся на максимуме, пишет Baltnews.

Текущий уровень потребления топлива и его стоимость не позволяют государствам пополнять объемы запасов, что лишь усиливает энергокризис.

«На данный момент в Европе идет выборка из подземных хранилищ газа. Пополнять ПГХ при таких условиях сложно. Причем чем меньше газа остается в таких хранилищах, тем меньше ежесуточно можно его оттуда доставать. Странам ЕС приходится восполнять дефицит за счет импорта. У этих государств банально нет лишнего газа, чтобы его еще и закачивать в ПХГ — все уходит на текущее потребление», — отметил аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Европейское правительство ожидает стабилизации котировок голубого топлива, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.