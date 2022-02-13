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ЛДПР жалуется на сообщения мошенников о «смерти» Жириновского

Общество
ЛДПР жалуется на сообщения мошенников о «смерти» Жириновского
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 февраля. Мошенники стали распространять ложные сообщения о смерти лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Об этом сообщили в ЛДПР.

Партия опубликовала заявление, в котором сообщается, что злоумышленники звонят членам ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский якобы умер. Центральный аппарат политического объединения просит коллег фиксировать подобные звонки, чтобы обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.

Пресс-служба партии отказывается комментировать состояние своего лидера, добавили в Ura.ru

Владимир Жириновский попал в больницу несколько дней назад. Он вынужден был обратиться к врачам из-за осложнений, вызванных штаммом коронавируса «омикрон».

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Жириновский лдпр коронавирус
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