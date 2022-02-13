Фонд Сороса инвестировал в производство электрокаров Rivian

Вашингтон, 13 февраля. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса вложил около 2 миллиардов долларов в производителя электромобилей Rivian, сообщает Reuters.

Автобренд передал почти 20 миллионов акций в собственность Soros Fund Management. Стоимость сделки составила около 2 млрд долларов.

Компания Rivian Automotive разрабатывает внедорожники и пикапы с электродвигателями, однако еще не начала выпускать массовые продукты.

Гигант электронной коммерции Amazon ранее приобрел 20% американского производителя электрокаров, а тот взамен обязался изготовить более 100 тысяч электрофургонов для службы доставки.

Тем временем глава Tesla Илон Маск обиделся на то, что президент США Джо Байден не упомянул его предприятие на саммите производителей электромобилей.