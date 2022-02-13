Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 13:17
13:11
Происшествия
В Анапе спасатели эвакуировали 90 человек из-за пожара в жилом доме
13:11
Происшествия
Мост для транспортировки угля обрушился на шахте «Обуховская» в Ростовской области
13:10
Олимпийские игры 2022
Баннеры в поддержку Камилы Валиевой появились на улицах Москвы
13:08
Экономика
Пустые ПХГ вынудят Европу скупать топливо по высоким ценам
13:07
Общество
ЛДПР жалуется на сообщения мошенников о «смерти» Жириновского
13:03
Экономика
Фонд Сороса инвестировал в производство электрокаров Rivian
13:03
Происшествия
Самолет авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за запрета на посадку в Киеве
13:00
Весь мир
Израильтяне раскритиковали разработанный властями план помощи населению
12:58
Происшествия
Суд арестовал на два месяца сына заместителя главы МВД РФ Зубова в Самаре
12:56
Экономика
Эксперты «РБК-Крипто» спрогнозировали курс биткоина на следующей неделе
Все новости

Фонд Сороса инвестировал в производство электрокаров Rivian

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 13:03
Экономика
Фонд Сороса инвестировал в производство электрокаров Rivian
Новостное агентство «Харьков».

Вашингтон, 13 февраля. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса вложил около 2 миллиардов долларов в производителя электромобилей Rivian, сообщает Reuters.

Автобренд передал почти 20 миллионов акций в собственность Soros Fund Management. Стоимость сделки составила около 2 млрд долларов.

Компания Rivian Automotive разрабатывает внедорожники и пикапы с электродвигателями, однако еще не начала выпускать массовые продукты.

Гигант электронной коммерции Amazon ранее приобрел 20% американского производителя электрокаров, а тот взамен обязался изготовить более 100 тысяч электрофургонов для службы доставки.

Тем временем глава Tesla Илон Маск обиделся на то, что президент США Джо Байден не упомянул его предприятие на саммите производителей электромобилей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Фонд Сороса инвестировал в производство электрокаров Rivian
сорос электрокары rivian Soros Fund Management
Комментировать