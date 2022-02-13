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«Такой Д'Артаньян»: Ханга рассказала о работе с Листьевым во «Взгляде»

Видео

Елена Ханга в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о работе с Владом Листьевым на программе «Взгляд».

Во время своих поездок в США она специально записывала сюжеты для программы, которые потом выходили в эфир. «Великолепную тройку» — Листьева, Любимова и Захарова — она называла «мушкетерами». Причем, для Ханги, разумеется, Д'Артаньяном был именно Листьев. Ничто не предвещало беды: он был жизнелюбом, и, даже если в его жизни были сложности, не посвящал в них никого, кроме самых близких людей. Влад, по ее словам, был «человеком-праздником».

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 13 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Ханга расскажет о работе с Владом Листьевым, помощи и наставничестве прославленной теннисистки Анны Дмитриевой, а также о своем проекте со звездами на YouTube.

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Все новости / Видео / «Такой Д'Артаньян»: Ханга рассказала о работе с Листьевым во «Взгляде»
вадим манукян взгляд владислав листьев елена ханга
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