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Экономика
Эксперты «РБК-Крипто» спрогнозировали курс биткоина на следующей неделе
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Эксперты «РБК-Крипто» спрогнозировали курс биткоина на следующей неделе

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 12:57
Экономика
Эксперты «РБК-Крипто» спрогнозировали курс биткоина на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Цена биткоина на уходящей неделе впервые более чем за месяц поднималась выше отметки в 45 тысяч долларов, а сейчас едва превышает 42 тысячи долларов. Эксперты «РБК-Крипто» рассуждают, сможет ли криптовалюта снова нацелиться на обновление исторического максимума в ближайшие дни.

Сооснователь криптобиржи ЕХМО Иван Петуховский считает, что стоимость биткоина превысит 56 тысяч долларов, но только в том случае, если в ближайшее время не упадет ниже 41 тысяч долларов

Директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash Никита Сошников уверен, что политика ФРС США по выкупу активов подтолкнет инвесторов к поиску способов сохранить свои деньги и вложить их в биткоин. На его взгляд, у самого известного цифрового актива есть все шансы преодолеть отметку в 46 тысяч долларов и даже закрепиться выше нее.

Зарубежные эксперты рекомендуют скупать криптовалюту, потому что в долгосрочной перспективе ее курс все же растет. Они призывают не расстраиваться из-за волатильности биткоина, так как эта технология никуда не денется, а значит, ее можно и нужно использовать.

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