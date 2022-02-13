Аналитик Ю Коидзуми указал на схожесть политики России по Курилам с произведением Шекспира

Токио, 13 февраля. Политика России по Курильским островам напоминает позицию героя из произведения Уильяма Шекспира «Венецианский купец», Таким мнением поделился японский аналитик Ю Коидзуми.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин пересказал в разговоре с японскими журналистами в 2016 году личное видение японско-советской декларации. В документе указано о передаче двух островов, однако ничего не упоминается об их суверенитете. Таким образом, принадлежность и суверенитет — это разные понятия, отметил Ю Коидзуми.

По его словам, услышав это, он вспомнил о «Венецианском купце». Аналитик одной фразой из шекспировской комедии описал политику России по Курилам.

«В этом произведении торговец Бассанио говорит ростовщику Шейлоку, что по контракту можно забрать кусок мяса, но о крови не написано. Вот и Путин, по сути, хотел предложить нам мясо без крови», — сказал Ю Коидзуми.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Японский аналитик признал, что в декларации на самом деле ничего не говорится о суверенитете островов. Однако токийские власти были уверены, что Курилы передаются вместе с суверенитетом, добавил он.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала искусственной истерику Японии вокруг территориальной принадлежности Курильских островов. Агрессивное поведение Токио подогревается властями США, подчеркнула дипломат.